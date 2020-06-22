Ребров прокомментировал слухи об интересе к Шведу и планирует подписать игроков из УПЛ

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о трансферных приоритетах своего клуба и оценил возможность подписания Марьяна Шведа.

"С удовольствием работаю с украинцами, рассматриваем кандидатов из УПЛ. Информацию о моем интересе к Шведу не подтверждаю и не развеиваю. Если что-то случится, вы раньше меня узнаете", – поделился Ребров в комментарии ПроФутболу.

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Отметим, что Марьян Швед, скорее всего, отправится в аренду в летнее трансферное окно. Экс-вингер Карпат не желает возвращаться в Украину, а Ференцварош Реброва является одним из вариантов для продолжения карьеры.

К слову, в составе действующего чемпиона Венгрии выступают еще два украинца – Игорь Харатин и Александр Зубков.

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