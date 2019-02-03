Швед: Селтик был готов меня забрать, когда я еще был в школе Карпат

Вингер Карпат Марьян Швед, права на которого принадлежат Селтику, рассказал, что мог значительно раньше стать игроком шотландского клуба.

"Конечно, у меня сейчас положительные эмоции, потому Селтик это топ-клуб, который играет в хорошем чемпионате. И вполне логично, если я буду играть в основе и проявлю себя, то это откроет мне дорогу на еще более высокий уровень.

Почему я выбрал именно шотландский клуб? Это команда с большой историей. Собственно, у меня также есть история, связанная с Селтиком. Помню, еще когда учился в школе Карпат, наша команда регулярно выступала на различных европейских детских турнирах. Во время одного из таких мы победили, организаторы вручили мне ряд индивидуальных наград. И сразу ко мне подошли представители нескольких клубов, с которыми мы играли.

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Помню, там был Милан и Селтик. И шотландцы сразу сказали, что готовы меня хоть уже забрать в Глазго (смеется). Но в то время я хотел играть за Карпаты и, наконец, через несколько лет таки дебютировал в первой команде. Очевидно, те скауты обо мне не забыли и вот теперь я игрок Селтика. Что меня побудило? Команда постоянно играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это один из приоритетов, а другой – это зеленые и белые цвета, родные для меня.

Были другие варианты, это правда. Но я не вижу смысла об этом говорить, ведь я подписал контракт с Селтиком. Кроме того, именно этот клуб все четко и понятно объяснил и предложил, без всяких, так сказать, "качель".

Мне предлагали кратковременную аренду в другой клуб. Его название не назву, но скажу, что это очень известный клуб, постоянный лидер своего чемпионата. Я все же выбрал Карпаты", – цитирует Шведа пресс-служба львовського клуба.

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