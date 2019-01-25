"Менять схему на 2-2-6": почему трансфер Шведа в Селтик вызывает бурю – это еще более рискованно, чем в Динамо

Марьян Швед уже в начале следующей недели может перебраться в Селтик. Шотландский гранд ведет заключительные переговоры с представителями вингера сборной Украины, но этот трансфер не кажется идеальным итогом для лидера Карпат.

И все-таки Швед ближе к Селтику, чем к Динамо. Вот-вот шотландцы должны объявить о подписании 21-летнего "льва" – утверждали украинские СМИ на днях. Интересно, что еще на прошлой неделе было все наоборот: говорили о том, что лучший бомбардир Карпат 2018/19 в шаге от переезда именно в Киев. Сейчас инсайды источников подтверждает главный тренер Селтика Брендан Роджерс. Это будет уже 4-й игрок линии атаки, которого "обручи" подписывают этой зимой. А еще есть дополнительные 8 претендентов на места в нападении, которые оазались в команде еще раньше.

Brendan Rodgers hopeful a deal for Ukrainian winger Maryan Shved will be completed early next week. The #Celtic manager also hopeful Kieran Tierney will be back on the pitch by early February, after a hip injury. — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) 25 січня 2019 р. Sky Sports: Роджерс подтвердил, что ждет закрытия трансфера Шведа в начале следующей недели

Поэтому ответ руководителя на вопрос о переговорах по украинцу не удивил, хотя и очень насторожил. Экс-наставник Ливерпуля заявил чуть ли не то, что он не очень решает вопрос об этом трансфере и не требует подписать Шведа. "Мне мало известно о нем, но он талант и может понадобиться нам в будущем. Сейчас у нас миллион вингеров и он сразу уйдет в аренду, если сделка состоится. Летом мы, возможно, потеряем некоторых вингеров и он получит место". Британские эксперты шутят, что "ребятам" из Глазго надо будет менять схему на 2-2-6, чтобы поместить на поле всех атакующих игроков, среди которых хватает и новичков.

Главный конкурент Динамо – Селтик узнал условия подписания Шведа, фанаты не против

Вопрос Марьяна вызвало в Шотландии оживленную дискуссию. Действительно ли в Селтике (лидер первенства Шотландии, многолетний участник Лиги чемпионов) есть трансферные ходы, которые проходят мимо Роджерса, или он просто использует ситуацию, чтобы лишний раз подколоть своего недруга? Экс-форвард команды из Глазго Крис Саттон считает, что на примере комментариев о Шведе ярко видна линия раскола между Бренданом и исполнительным директором клуба Питером Ловвелом.

Британские СМИ также обращают внимание на трансферные провалы главного скаута клуба. Год назад Ли Конгертон дал добро, чтобы в январе подписали таких игроков, как Чарли Мусонда, Льюис Морган и Марвин Компер. В итоге ни один из них не заиграл. Как считает Scottish Sun, идея подписать Шведа также была им поддержана, а это не лучшая рекомендация по нынешним временам.

Brendan Rodgers’ comments about Ukranian winger Maryan Shved show there is a rift between the Celtic manager and Parkhead chief executive Peter Lawwell, according to former striker @chris_sutton73 https://t.co/MEm6hS8vGH — HeraldScotland (@heraldscotland) 25 січня 2019 р.

"Это были странные слова. Роджерс фактически говорит, что не имеет ничего общего с этим трансфером. Хотя мог бы сформулировать ответ иначе: "Это топовый молодой игрок. Мы отправим его в аренду, но он является нашим будущим". Однако Брендан – далеко не дурак и говорит все очень продуманно. Если трансферный комитет Селтика работает таким образом, а тренер намекает, что не имеет решающего слова, то это головная боль, конечно. Похоже, что Роджерс не поддерживает генеральную линию руководства и, как уже делал это в межсезонье, бросает Ловвела под автобус. Оба должны прекратить вражду на благо клуба", – рассказал Саттон.

Хотя Роджерс и не поражает трансферами (из 23 новичков его эпохи многие просто потерялись), это феноменальный босс для Селтика, считает Крис. Ведь Брендан выиграл все трофеи на внутренней арене, за которые боролся. Ловвел и Роджерс должны выступить единым фронтом в остатке сезона, если "обручи" собираются пойти по 8-й подряд титул. Однако похожая буря бушевала уже летом, когда тренер жаловался на отсутствие трансферов. Не исключают, что после текущего сезона уставший от недоразумений наставник покинет Селтик – тем более, его зовут возвращаться в гораздо более интересную АПЛ. Если удастся сохранить лидерство, то это еще и будет прощание на мажорной ноте.

Экс-нападающий Селтика и Вест Хэма Фрэнк Мкавенни считает, что Роджерсу хорошо известно, кто такой Швед, несмотря на его последние слова. "Я был бы очень удивлен, если бы парня подписывали без финального слова Брендана. Но точно известно – он не приходит в первую команду. Они не собираются играть уже сейчас с этим парнем в составе. Думаю, там возникла проблема прошлым летом, когда Дермот Десмонд (владелец Селтика, ирландский миллиардер, – прим. "Футбол 24") собрал Ловвела и Роджерса и сказал им начать снова работать вместе.

Но я не могу даже представить себе любой переход игрока, который проходит за его спиной. Дорогостоящие трансферные провалы? Слушайте, он выиграл 7 трофеев с 7 возможных. Здесь не сказать ничего другого, кроме как: все мы ошибаемся. Для некоторых ребят этот клуб был слишком высокой планкой. Это большое давление – играть в команде, которая должна каждую неделю выигрывать. Это не значит, что они были плохими футболистами".

Если трансфер Шведа в Динамо на позицию, где все еще остается лидер команды Виктор Цыганков, воспринимался как рискованный, то переход в клуб, тренер которой откровенно прохладно и безразлично относится к тебе – это еще хуже. Конечно, можно перебраться в Селтик, после чего уйти в аренду, но где-то мы уже это видели. Когда Марьяна для своей молодежки подписывала Севилья, ему в перспективе рисовали место рядом с Коноплянкой в ​​главной команде. Вместо этого все так и ограничилось третьим дивизионом, а еще травмой и потерей каких-либо шансов на основу. Одно дело, когда тебя действительно хочет тренер и авторитетный по европейским меркам клуб, а совсем другое – быть одним из многих талантливых ребят для какого-то призрачного будущего, в котором даже для нынешнего наставника может не найтись места.