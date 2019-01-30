"Швед – самый длинный медосмотр в истории футбола" : как фанаты Селтика реагируют на трансфер лидера Карпат

Марьян Швед все никак не может официально перейти в Селтик, а фанаты шотландского чемпиона начинают нервничать. "Футбол 24" собрал реакцию болельщиков на переход лучшего бомбардира Карпат 2018/19.

Еще в понедельник, 28-го января, стало известно, что 21-летний новичок сборной Украины проходит медосмотр в Селтике. Ранее главный тренер "ребят" Брендан Роджерс заявил, что надеется завершить этот трансфер в раннем начале недели, но вото уже среда, дедлайн приближается молниеносными шагами - а воз и ныне там. Некоторые нетерпеливые фанаты шотландского гранда начинают беспокоиться, что к концу 31 января их любимый клуб так никого и не подпишет. На повестке дня еще несколько трансферов, среди которых приход такого желаемого правого защитника (говорят о Джереми Толяне из Боруссии Д и Роберте Гумны из Леха). Работы еще не початый край, поэтому затягивание подписания лидера Карпат тревожит болельщиков.

"Менять схему на 2-2-6": почему трансфер Шведа в Селтик вызывает бурю - это еще более рискованно, чем в Динамо

Интересно, что переход каждого из упомянутых претендентов на место фулбэка оценивается в более чем 4 миллиона фунтов, что существенно больше, чем получит львовский клуб за своего бомбардира (примерно 1,75 млн фунтов). При этом Толян и Гумны не наиграли в текущем сезоне и 10 матчей на двоих! Эх, низко ценят украинских талантов на европейском рынке... Но есть хорошие новости. Первый позитив Швед, которого рекомендовал Шевченко может ощутить уже скоро - один из его многочисленных конкурентов покидает Селтик. Льюис Морган близок к переходу на правах аренды в Сандерленд. Остаются "всего" 6 других кандидатов на места крайних форвардов: Райан Кристи, Скотт Синклейр, Джеймс Форрест, Джонатан Хейс, Оливер Берк и Тимоти Веа. Двое последних пришли также зимой.

Швед после потенциального перехода в Селтик может уйти в аренду: есть 2 варианта

Популярный фанатский ресурс Read Celtic провел опрос, довольны ли подписанием украинского вингера болельщики "обручей". Сразу 83% одобрили трансфер Шведа, а почти 90 фанов против. В сети мнения разделись по похожим пропорциям.

"Шведа все еще не объявили официально. То, что мы любим", - пишет фанат Селтика. Ему отвечают: "Жду, придет ли кто-то еще и не будет ли он нашим последним трансфером под дедлайн. Это все драматично". "Объявят в десять вечера (полночь по киевскому времени, - прим." Футбол 24 "). Гарантировано".

Waiting to see if we get anyone else in and if not he’ll be the deadline signing! All dramatic and that! — Stephen Smith (@steviereigate) 30 січня 2019 р.

"Это то же самое обследование, которое было еще вчера?" - посмеиваются фанаты в ответ на вчерашнюю публикацию шотландского Sky Sports. "Самый длинный медосмотр в истории футбола".

That the same medical he was having yesterday ? — Andy Bhoy McNamaRA (@andymcnamara88) 29 січня 2019 р.

"Не могу дождаться, когда Селтик объявит подписание Шведа за минуту до дедлайна, чтобы сказать нам, что он уходит в аренду".

Canny wait till Celtic announce Marian Shved 1 minute before the deadline just to tell us that he'll be sent back out on loan — Wolfe Of Parkhead ?????? (@ParkheadWolfe) 30 січня 2019 р.

"Швед проходит самый длинный в футбольной истории медосмотр. Или никого нет на месте? Пусть кто-то вернется и скажет ему, что он может слезть с беговой дорожки и получить сэндвич или что-то подобное", - еще один хлесткий комментарий, который набирает много лайков. "Он просто стоит в центре Селтик Парк, ожидая, когда зажгутся огни дискотеки".

He’s standing in the centre circle at Celtic Park waiting on the disco lights starting — Joe (@onekinghenrik) 29 січня 2019 р.

"Знаешь, мы обожаем медосмотры, которые продолжаются 3 дня".

rab u know we love a 3 day medical — Paul (@snidey_bhoy) 30 січня 2019 р.

Хоть кто-то прибыл в Глазго Аэропорт. Фанаты Селтика троллят, что вместо Шведа медосмотр этим утром готовится пройти шотландский певец.

Maryan Shved at Glasgow Airport this morning before completing his medical pic.twitter.com/BsWxcmrYea — Rikos (@Rikos67_) 29 січня 2019 р.

"Когда Селтик приберег объявление Шведа на последние часы до закрытия трансферного окна".

When Celtic keep the Shved announcement until the hours prior to the window closing pic.twitter.com/ohL08TJ34g — Celtic FC Fans & News (@Celtic1888News) 29 січня 2019 р.

Некоторые отводят Шведу место на правом краю атаки рядом с другими новичками Байо и Веа в поединках с Валенсией в Лиге Европы.

Bain

Lustig Ajer Boyata Izaguirre

McGregor Christie

Henderson

Shved Bayo Weah



Team to face Valencia x — Martino (@martino67_) 29 січня 2019 р.

"Селтик подписывает 18-летнего Ивэна Хендерсона после одного выступления на профессиональном уровне. Фанаты: "Великолепная сделка, инвестируем в будущее, подобное хочется видеть в дальнейшем". Селтик подписывает высоко оцененного 21-летнего игрока сборной Украины Марьяна Шведа. Фанаты: "Что за на* Селтик", - еще один популярный твит.

*Celtic sign 18 year old Ewan Henderson after one professional appearance*



Fans: "great business, investing for the future, that's what I like to see!"



*Celtic sign hotly rated 21 year old Ukrainian internationalist Maryan Shved*



Fans: "what in the ACTUAL FUCK CELTICCCCCC!!!" — Bhoys n the Hood (@BhoysNTheHood) 29 січня 2019 р.

"Объявите Франсуа, Шведа, Толяна или хотя бы кого-либо"

Announce Francois, Shved, Toljan or literally anyone @CelticFC — James Campbell (@underagemaddog) 29 січня 2019 р.

"Вот будет кайф, когда Гутмана и Шведа (игрока, которым тренер как бы не заинтересован) объявят за 5 минут до 12 дедлайна. И тогда Лоувелл (исполнительный директор Селтика, - прим. "Футбол 24") придет и скажет нам, как они старались провести трансферы на грани".

"Не понимаю, почему он говорит, что нам не нужен Швед из-за "миллиона" вингеров. Многие ли из них сейчас продвигаются к основе. Форрест показывал лучшую форму, когда на него давил Робертс", - есть и такие мысли, что Шведу лучше остаться, чтобы улучшить конкуренцию, а также игру партнеров.

Don’t get why he doesn’t think we need Shved cause we have “millions” how many of our wingers are actually pushing for a first 11 spot. Forrest was at his best when Roberts was behind him — John Hodge (@19jhodgkiss) 28 січня 2019 р.

"Немного нелепо сдавать его в аренду. Ему ведь не 16. Да и трудно сказать, что мы блестяще выступаем на флангах. Дайте пареньку шанс". Есть и критика: "Брендан никогда не следил за ним и не просил. Нам нужны защитники".

Bit pointless loaning him out. He’s no 16. And hardly say we are brilliant on the wings. Give the boy a shot. — Mark (@Duffbhoy1983) 28 січня 2019 р.

"Может, в итоге я буду выглядеть глупо, но есть ощущение, что этот Швед станет находкой для Селтика. Его обработка, скорость и то, как забивает - это класс".

Might end up looking stupid for this but I have a feeling this boy Shved is gonna be a cracker for Celtic. His touch, pace and the way he strikes the ball is class #calmdoonwewillgetarightback — Kev C (@Chocolateknee) 28 січня 2019 р.

"Зачем подписывать Шведа и сразу сдавать его в аренду? Выглядит настоящим талантом. Если у нас многовато вингеров, отдайте таких, как Хейс"