"Швед – самый длинный медосмотр в истории футбола" : как фанаты Селтика реагируют на трансфер лидера Карпат

Марьян Швед все никак не может официально перейти в Селтик, а фанаты шотландского чемпиона начинают нервничать. "Футбол 24" собрал реакцию болельщиков на переход лучшего бомбардира Карпат 2018/19.
Еще в понедельник, 28-го января, стало известно, что 21-летний новичок сборной Украины проходит медосмотр в Селтике. Ранее главный тренер "ребят" Брендан Роджерс заявил, что надеется завершить этот трансфер в раннем начале недели, но вото уже среда, дедлайн приближается молниеносными шагами - а воз и ныне там. Некоторые нетерпеливые фанаты шотландского гранда начинают беспокоиться, что к концу 31 января их любимый клуб так никого и не подпишет. На повестке дня еще несколько трансферов, среди которых приход такого желаемого правого защитника (говорят о Джереми Толяне из Боруссии Д и Роберте Гумны из Леха). Работы еще не початый край, поэтому затягивание подписания лидера Карпат тревожит болельщиков.
"Менять схему на 2-2-6": почему трансфер Шведа в Селтик вызывает бурю - это еще более рискованно, чем в Динамо
Интересно, что переход каждого из упомянутых претендентов на место фулбэка оценивается в более чем 4 миллиона фунтов, что существенно больше, чем получит львовский клуб за своего бомбардира (примерно 1,75 млн фунтов). При этом Толян и Гумны не наиграли в текущем сезоне и 10 матчей на двоих! Эх, низко ценят украинских талантов на европейском рынке... Но есть хорошие новости. Первый позитив Швед, которого рекомендовал Шевченко может ощутить уже скоро - один из его многочисленных конкурентов покидает Селтик. Льюис Морган близок к переходу на правах аренды в Сандерленд. Остаются "всего" 6 других кандидатов на места крайних форвардов: Райан Кристи, Скотт Синклейр, Джеймс Форрест, Джонатан Хейс, Оливер Берк и Тимоти Веа. Двое последних пришли также зимой.
Швед после потенциального перехода в Селтик может уйти в аренду: есть 2 варианта
Популярный фанатский ресурс Read Celtic провел опрос, довольны ли подписанием украинского вингера болельщики "обручей". Сразу 83% одобрили трансфер Шведа, а почти 90 фанов против. В сети мнения разделись по похожим пропорциям.
"Шведа все еще не объявили официально. То, что мы любим", - пишет фанат Селтика. Ему отвечают: "Жду, придет ли кто-то еще и не будет ли он нашим последним трансфером под дедлайн. Это все драматично". "Объявят в десять вечера (полночь по киевскому времени, - прим." Футбол 24 "). Гарантировано".
"Это то же самое обследование, которое было еще вчера?" - посмеиваются фанаты в ответ на вчерашнюю публикацию шотландского Sky Sports. "Самый длинный медосмотр в истории футбола".
"Не могу дождаться, когда Селтик объявит подписание Шведа за минуту до дедлайна, чтобы сказать нам, что он уходит в аренду".
"Швед проходит самый длинный в футбольной истории медосмотр. Или никого нет на месте? Пусть кто-то вернется и скажет ему, что он может слезть с беговой дорожки и получить сэндвич или что-то подобное", - еще один хлесткий комментарий, который набирает много лайков. "Он просто стоит в центре Селтик Парк, ожидая, когда зажгутся огни дискотеки".
"Знаешь, мы обожаем медосмотры, которые продолжаются 3 дня".
Хоть кто-то прибыл в Глазго Аэропорт. Фанаты Селтика троллят, что вместо Шведа медосмотр этим утром готовится пройти шотландский певец.
"Когда Селтик приберег объявление Шведа на последние часы до закрытия трансферного окна".
Некоторые отводят Шведу место на правом краю атаки рядом с другими новичками Байо и Веа в поединках с Валенсией в Лиге Европы.
"Селтик подписывает 18-летнего Ивэна Хендерсона после одного выступления на профессиональном уровне. Фанаты: "Великолепная сделка, инвестируем в будущее, подобное хочется видеть в дальнейшем". Селтик подписывает высоко оцененного 21-летнего игрока сборной Украины Марьяна Шведа. Фанаты: "Что за на* Селтик", - еще один популярный твит.
"Объявите Франсуа, Шведа, Толяна или хотя бы кого-либо"
"Вот будет кайф, когда Гутмана и Шведа (игрока, которым тренер как бы не заинтересован) объявят за 5 минут до 12 дедлайна. И тогда Лоувелл (исполнительный директор Селтика, - прим. "Футбол 24") придет и скажет нам, как они старались провести трансферы на грани".
"Не понимаю, почему он говорит, что нам не нужен Швед из-за "миллиона" вингеров. Многие ли из них сейчас продвигаются к основе. Форрест показывал лучшую форму, когда на него давил Робертс", - есть и такие мысли, что Шведу лучше остаться, чтобы улучшить конкуренцию, а также игру партнеров.
"Немного нелепо сдавать его в аренду. Ему ведь не 16. Да и трудно сказать, что мы блестяще выступаем на флангах. Дайте пареньку шанс". Есть и критика: "Брендан никогда не следил за ним и не просил. Нам нужны защитники".
"Может, в итоге я буду выглядеть глупо, но есть ощущение, что этот Швед станет находкой для Селтика. Его обработка, скорость и то, как забивает - это класс".
"Зачем подписывать Шведа и сразу сдавать его в аренду? Выглядит настоящим талантом. Если у нас многовато вингеров, отдайте таких, как Хейс"