Швед рассказал о караоке в сборной Украины и встрече с Мальдини

Виталий Миколенко и Марьян Швед – за секунду до Евровидения / Фото из соцсетей

Полузащитник львовских Карпат и сборной Украины Марьян Швед рассказал о первых днях пребывания в лагере национальной команды.

"Было все замечательно: поужинали, спел песню вместе с Миколенко. Сначала немного нервничал, но когда вышел на сцену волнение прошло.

Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

Очень поразила встреча с Паоло Мальдини – это звезда мирового футбола, было приятно его увидеть на ужине с нами", – цитирует Шведа издание Команда 1.

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций (16 ноября), а также спарринг против Турции (20 ноября).

Сборная Украины поужинала вместе с Мальдини