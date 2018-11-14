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Швед рассказал о караоке в сборной Украины и встрече с Мальдини

11:41 52 Читати українською
Швед рассказал о караоке в сборной Украины и встрече с Мальдини
Виталий Миколенко и Марьян Швед – за секунду до Евровидения / Фото из соцсетей

Полузащитник львовских Карпат и сборной Украины Марьян Швед рассказал о первых днях пребывания в лагере национальной команды.

"Было все замечательно: поужинали, спел песню вместе с Миколенко. Сначала немного нервничал, но когда вышел на сцену волнение прошло.

Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

Очень поразила встреча с Паоло Мальдини – это звезда мирового футбола, было приятно его увидеть на ужине с нами", – цитирует Шведа издание Команда 1.

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций (16 ноября), а также спарринг против Турции (20 ноября).

Сборная Украины поужинала вместе с Мальдини

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
2
дн
:
8
час
:
32
мин
Украина
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