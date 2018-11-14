Швед розповів про караоке в збірній України та зустріч із Мальдіні

Віталій Миколенко та Мар'ян Швед – за секунду до Євробачення / Фото з соцмереж

Півзахисник львівських Карпат та збірної України Мар'ян Швед розповів про перші дні перебування у таборі національної команди.

"Було все чудово: повечеряли, заспівав пісню разом з Миколенко. Спочатку трохи нервував, але коли вийшов на сцену хвилювання пройшло.

Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню

Дуже вразила зустріч із Паоло Мальдіні – це зірка світового футболу, було приємно його побачити на вечері з нами", – цитує Шведа видання Команда 1.

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй (16 листопада), а також спаринг проти Туреччини (20 листопада).

Збірна України повечеряла разом з Мальдіні