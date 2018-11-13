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Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

10:57 140 Читати українською
Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню
Марьян Швед / Фото ФК Карпаты

Дебютанты сборной Украины прошли традиционное посвящение в национальную команду.

Новички сборной Украины хавбек Марьян Швед и защитник Виталий Миколенко продемонстрировали свои вокальные способности на посвящении в национальную команду, сообщает издание FootballHub.

Сборная Украины собралась в Киеве

Дебютанты выполнили известную украинскую песню "Червона рута".

Надеемся, что на поле за сборную они покажут выше уровень, чем в караоке.

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 официальных матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций, а также спарринг против Турции.

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
3
дн
:
9
час
:
37
мин
Украина
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Теги
Марьян Швед Марьян Швед Украина Украина Сборная Украины Видеоновости Виталий Миколенко Виталий Миколенко Словакия - Украина
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