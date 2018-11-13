Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

Дебютанты сборной Украины прошли традиционное посвящение в национальную команду.

Новички сборной Украины хавбек Марьян Швед и защитник Виталий Миколенко продемонстрировали свои вокальные способности на посвящении в национальную команду, сообщает издание FootballHub.

Сборная Украины собралась в Киеве

Дебютанты выполнили известную украинскую песню "Червона рута".

Надеемся, что на поле за сборную они покажут выше уровень, чем в караоке.

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 официальных матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций, а также спарринг против Турции.