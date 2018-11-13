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Сборная Украины поужинала вместе с Мальдини

12:18 236 Читати українською
Сборная Украины поужинала вместе с Мальдини
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото из соцсетей

Праздничный ужин сборной Украины посетил легенда итальянского футбола.

Игроки и тренерский штаб сборной Украины провели праздничный ужин в честь победы в своей группе Лиги наций.

К мероприятию присоединился легендарный капитан сборной Италии и Милана Паоло Мальдини.

Сборная Украины собралась в Киеве

Напомним, тренер национальной команды Андрей Шевченко выступал вместе с Мальдини в Милане.

Некоторые игроки сборной Украины не упустили возможность сделать памятное фото с легендой.

С легендами футбола

Допис, поширений Ванька Петряк (@petryak1994)

Теги
Украина Украина Сборная Украины Иван Петряк Иван Петряк Паоло Мальдини Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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