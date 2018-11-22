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Швед признался, почему не смог закрепиться в Севильи

11:58 206 Читати українською
Швед признался, почему не смог закрепиться в Севильи
Марьян Швед / фото: ФК Карпаты

Полузащитник львовских Карпат Марьян Швед рассказал, почему ему не удалось заиграть в испанской Севильи.

"Сначала было трудно. На второй год было легче, начал более-менее понимать, но получил травму. После травмы было уже трудно, я не играл. Пропустил 8 месяцев.

В первый год в Испании часто тренировался с основным составом. На тренировках нравился Банега и Коноплянка. Не знаю почему он не играл.

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Звездная болезнь? Возможно, не знаю, со стороны было виднее.

Нарушал ли режим? Я? Нет. Кто такое сказал? В Севильи штрафы довольно большие: 200-300 евро. На базе вообще нельзя было телефоном пользоваться.

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Меня никогда не штрафовал клуб – только тренер. Самую большую сумму заплатил за опоздание – 500 евро. За эти деньги команда шла обедать", – сказал Швед в эфире шоу "Футбольный на голову".

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Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты Севилья Севилья
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