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Швед получил золотую медаль чемпионата Шотландии, не сыграв за Селтик ни одного матча

20 мая 13:23 238 Читати українською
Швед получил золотую медаль чемпионата Шотландии, не сыграв за Селтик ни одного матча
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Полузащитник Марьян Швед принял участие в праздновании по случаю чемпионства Селтика.

Швед получил золотую награду чемпионата Шотландии, хотя и не провел ни одного матча за "кельтов". Марьян опубликовал соответствующее фото вместе с новым одноклубником Скоттом Синклером с церемонии награждения.

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Селтик подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в Карпатах до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек раньше покинет Львов и прибудет в Глазго, где уже приступил к тренировкам с новой командой.

Для Шведа Селтик – уже не первый зарубежный клуб. С 2015-го по 2018 он выступал за вторую команду Севилье, сыграв лишь 11 матчей в Сегунде В.

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Мир Украинцы за рубежом Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Шотландия
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