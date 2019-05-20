Швед получил золотую медаль чемпионата Шотландии, не сыграв за Селтик ни одного матча

Полузащитник Марьян Швед принял участие в праздновании по случаю чемпионства Селтика.

Швед получил золотую награду чемпионата Шотландии, хотя и не провел ни одного матча за "кельтов". Марьян опубликовал соответствующее фото вместе с новым одноклубником Скоттом Синклером с церемонии награждения.

Швед выглядит прекрасно на тренировках, – тренер Селтика Леннон

Селтик подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в Карпатах до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек раньше покинет Львов и прибудет в Глазго, где уже приступил к тренировкам с новой командой.

Для Шведа Селтик – уже не первый зарубежный клуб. С 2015-го по 2018 он выступал за вторую команду Севилье, сыграв лишь 11 матчей в Сегунде В.

Швед: В Селтике я не повторю ошибок, которые были в Севилье