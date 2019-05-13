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Швед: В Селтике я не повторю ошибок, которые были в Севилье

13 мая 23:24 186 Читати українською
Швед: В Селтике я не повторю ошибок, которые были в Севилье
Марьян Швед / фото: ФК Карпаты

Украинский полузащитник шотландского Селтика Марьян Швед заявил, что собирается хорошо себя проявить за пределами родной страны.

"Я уже получил рабочую визу в Великобритании и прибыл в Глазго, где буду искать дом. Не могу дождаться нового сезона, когда смогу играть за Селтик и взаимодействовать с новыми товарищами по команде.

Швед: Я уже прилетел в Глазго, где приступлю к тренировкам с Селтиком

Несколько лет назад я был в Севилье. Тогда мне было 18 лет и я все еще был ребенком. Мне нужно было очень много времени, чтобы адаптироваться к Испании, но с тех пор я повзрослел и многое понял. Я не повторю прошлых ошибок здесь, в Шотландии", – цитирует Шведа Daily Record.

Напомним, Селтик подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в Карпатах до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек раньше покинет Львов и прибудет в Глазго.

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