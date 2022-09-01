Швед будет выступать за Шахтер под 9 номером. Воспитанник Карпат получил контракт на пять лет и воссоединился с Игорем Йовичевичем.

Шахтер официально объявил о переходе Шведа

"Девятку" в Шахтере носили настоящие звезды. Луис Андриано под этим номером стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Также с 9 на спине за "горняков" играли Геннадий Зубов и Матузалем.

Швед засветился в большом футболе в Карпатах, где играл под 35 номером. После неудачных попыток закрепиться в Севилье и Селтике форвард выступал за Мехелен. Ради перехода в Шахтер Марьян устроил бунт и все-таки дожал руководство бельгийского клуба.

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