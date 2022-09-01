"Горняки" официально подтвердили переход Марьяна Шведа из Мехелена. Договор рассчитан на 5 лет.

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Швед является воспитанником Карпат, после которых имел неудачный опыт в молодежной команде Севильи. Нападающий возвращался во Львов, пережил еще один спад в Селтике, а последние 2 года выступал за Мехелен. Всего провел за бельгийцев 62 матча, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов. Ради перехода в Шахтер 25-летний форвард устроил бунт и дожал руководство Мехелена. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Этим летом Шахтер очень активно возвращает украинцев из Европы. Ранее "горняки" успели подписать Зубкова, Петряка и Михайличенко, также выступавшего в Бельгии (Андерлехт).

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