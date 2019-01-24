Роджерс – о трансфере Шведа: Нам не нужен еще один вингер, если переход состоится, то игрок уйдет в аренду

Наставник Селтика Брендан Роджерс рассказал, что ждет Марьяна Шведа, если переход вингера в его команду произойдет.

"Я не могу сказать, что многое о нем знаю. У нас достаточно вингеров, и еще один нам не очень нужен. Но, возможно, такой трансфер в будущем будет полезным для Селтика, ведь мы видим действительно талантливого игрока.

Роджерс подтвердил интерес к Шведу

Да, мы просматривали Шведа, есть переговоры, но даже если переход состоится, то игрок, вероятно, будет отдан в аренду. Впрочем, летом нашу команду покинет ряд исполнителей и Швед может нам пригодиться", – цитирует Роджерса BBC.

Швед в ближайшее время станет игроком Селтика, – СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо выбыло из переговоров по Шведу, а игрок в ближайшие дни официально станет футболистом Селтика.