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"Швед не потрібен Роджерсу", – легенда Селтіка про потенційний трансфер таланта Карпат

09:46 589 Читать на русском
"Швед не потрібен Роджерсу", – легенда Селтіка про потенційний трансфер таланта Карпат
Мар'ян Швед / Фото ФК Карпати

Легендарний форвард Селтіка Кріс Саттон скептично оцінив можливий трансфер хавбека львівських Карпат Мар'яна Шведа в шотландський гранд.

"Фраза Брендана Роджерса про те, що у нас і так в команді мільйон вінгерів прозвучала дуже дивно. Вона багато що пояснює щодо політики придбання гравців у кельтський клуб.

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Мабуть, між Роджерсом і виконавчим директором Селтіка Пітером Лоуеллом щось не так. Тренер міг би формулювати свої думки коректніше. Брендан ж не ідіот, він розуміє, що в команді немає мільйона вінгерів. Але, він зробив таку заяву мабуть навмисно. Тобто він дає зрозуміти, що не бере участі в підписанні контракту зі Шведом і не потребує українського гравця.

Якби Роджерс був мудріший, він би сказав, щось на зразок, це талановитий хлопець, ми його візьмемо, можливо, віддамо в оренду, ми бачимо в ньому наше майбутнє. Але він вибрав саме ці слова, розуміючи, що всі їх прочитають", – цитує Саттона The Sun.

Нагадаємо, Мар'ян Швед не полетів з Карпатами на зимові збори в Туреччину, що лише підсилює чутки про потенційний трансфер гравця.

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