Швед может вернуться в Карпаты – на игрока Селтика претендует еще один клуб УПЛ

Вингер сборной Украины Марьян Швед имеет возможность временно покинуть шотландский Селтик.

Львовские Карпаты стремятся вернуть Шведа в чемпионат Украины, если главный тренер "кельтов" Нил Леннон позволит хавбеку уйти, сообщает The Scottish Sun.

Швед имел неожиданный вариант продолжения карьеры

По информации издания, "львы" хотят взять в аренду 22-летнего игрока, которому не хватает игровой практики в Шотландии. Также на Шведа претендует Александрия, но ранее сам игрок заявлял, что готов рассматривать возвращение в Украину только ради Карпат.

Отмечается, что Марьян уже готов начать подготовку к следующему сезону в составе Селтика. Команда Нила Леннона должна собраться на этой неделе. Ожидается, что украинец получит еще один шанс проявить себя в британском клубе.

К слову, сезон-2019/20 шотландской Премьер-лиги официально завершен. Селтик в девятый раз подряд стал чемпионом, но Швед не получил золотую медаль, поскольку не сыграл достаточного количества матчей. Марьян лишь трижды появлялся на поле в официальных матчах, в общем сыграв 40 минут. Однако этого времени вингеру хватило, чтобы отличиться забитым мячом.

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