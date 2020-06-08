toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Швед может вернуться в Карпаты – на игрока Селтика претендует еще один клуб УПЛ

12:37 184 Читати українською
Швед может вернуться в Карпаты – на игрока Селтика претендует еще один клуб УПЛ
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Вингер сборной Украины Марьян Швед имеет возможность временно покинуть шотландский Селтик.

Львовские Карпаты стремятся вернуть Шведа в чемпионат Украины, если главный тренер "кельтов" Нил Леннон позволит хавбеку уйти, сообщает The Scottish Sun.

Швед имел неожиданный вариант продолжения карьеры

По информации издания, "львы" хотят взять в аренду 22-летнего игрока, которому не хватает игровой практики в Шотландии. Также на Шведа претендует Александрия, но ранее сам игрок заявлял, что готов рассматривать возвращение в Украину только ради Карпат.

Отмечается, что Марьян уже готов начать подготовку к следующему сезону в составе Селтика. Команда Нила Леннона должна собраться на этой неделе. Ожидается, что украинец получит еще один шанс проявить себя в британском клубе.

К слову, сезон-2019/20 шотландской Премьер-лиги официально завершен. Селтик в девятый раз подряд стал чемпионом, но Швед не получил золотую медаль, поскольку не сыграл достаточного количества матчей. Марьян лишь трижды появлялся на поле в официальных матчах, в общем сыграв 40 минут. Однако этого времени вингеру хватило, чтобы отличиться забитым мячом.

Швед застряг в ізоляції без дружини і дитини – тренер Селтіка коментує, фанати порівняли з легендою та винесли вердикт

blog_ava
Миколенко: За каждый свой гол в ворота Александрии прошу прощения у Панькива
00:15
662
Теги
Карпаты Карпаты Александрия Александрия Шотландия Шотландия Украинцы за рубежом Нил Леннон Нил Леннон Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
6
час
:
15
мин
Гранада
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук