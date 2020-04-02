Швед застряг в ізоляції без дружини і дитини – тренер Селтіка коментує, фанати порівняли з легендою та винесли вердикт

Вінгер збірної України опинився у складній життєвій ситуації. Мар'ян Швед в Селтіку зіткнувся з новими викликами, а вболівальники шотландського клубу визначили його майбутнє.

Коронавірус COVID-19 зачепив і Шотландію. У цій країні загалом ситуація не така важка, як по всій Великій Британії. Понад 2300 людей офіційно заразилися, померли 76. Летальних випадків там у середньому майже втричі менше, ніж в інших регіонах Сполученого Королівства. Однак карантинні норми ніхто не скасовував. Багато легіонерів Селтіка скористалися повною зупинкою футболу та втекли від біди подалі на батьківщину. Тільки з останніх випадків – француз Олів'є Нтчам, хорват Йозо Шимуновіч, австралієць Том Рогіч. Одним з небагатьох, хто залишився, став 22-річний Швед. Причому Мар'яну в умовах ізоляції не можуть допомогти ні дружина, ні донечка.

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Головний тренер Селтіка Ніл Леннон у розмові BBC Radio 5 Live пояснив, що сім'я українського вінгера повернулася в Україну. Натомість опіку над екс-лідером Карпат взяли ті гравці, яким нема куди тікати. До слова, у понеділок, 30 березня, вони разом навіть провели тренування на базі "обручів" у Леннокстауні. "У нас залишився один український гравець, Мар'ян Швед. Його дружина перебуває в Україні, тож він сам по собі. Декілька хлопців взяли під своє крило і наглядають за ним, щоб усе було добре. Його англійська мова – не надто добра. Він працював з одним із гравців на тренуванні, де контактують двоє осіб".

️ Today's Best of @CelticTV's Access All Areas recalls our trip to the A. Le Coq Arena in Tallin, Estonia.



2-0 on the night (7-0 agg), with a fantastic finish from Marian Shved in second half added time. ️ https://t.co/cLaOWIze6B — Celtic View (@CelticView) April 1, 2020

Портал HITC пише, що це несамовито прикро, коли ти опиняєшся в подібній ситуації. Мовляв, Швед перебуває на ізоляції в чужій країні та вже забув, коли востаннє отримував серйозну ігрову практику. Хоча Селтік не забуває про його зоряний час. Днями "кельти" пригадали, як українець тріумфально дебютував у Лізі чемпіонів. Вийшовши на заміну в Талліні, спочатку запоров вихід віч-на-віч, але виправився красивим ударом у дев'ятку. Фанати клубу з Глазго в один голос повторюють – неможливо зрозуміти причини такого відвертого ігнору наставника, який почався з того матчу і фактично триває досі.

Фанатський портал Read Celtic відзначає, що нинішній кризовий період для Шведа може бути навіть важчим, ніж для інших. Вболівальники сподіваються, що така допомога партнерів по команді допоможе йому морально і дасть поштовх для того, щоб залишитися у складі та нарешті максимально проявити себе. Раніше вихованець Карпат повністю програвав конкуренцію і навіть задумався над тим, щоб покинути Глазго влітку – перспективи зіграти на Євро-2020 ставали все більш примарними. Водночас перенесення турніру на наступний рік відкриває нові можливості.

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"Це було божевіллям" – витратити 2 мільйони фунтів за трансфер на основі хай навіть крутих нарізок з YouTube, критикує керівництво гранда Шотландії інший фанатський портал. Celtic Star пригадує, що Мар'ян так і не зіграв жодного матчу в основі. Здавалося, коли він відновився від травми, а Леннон похвалив його з іншим партнером за роботу на зимових зборах, процес піде. Але ж ні. Селтік мав намір здати його в оренду в інший шотландський клуб – теж передумав. Відразу 2 конкуренти Шведа пішли в січні, ще троє травмувалися на деякий час, проте і це не спрацювало на користь українця.

Імовірно річ у тім, що наставник "обручів" змінив тактику на 3-5-2. Мар'ян же, як і колишній одноклубник по Севільї Коноплянка, за такої схеми не здатен закривати весь фланг. Утім, і при використанні побудови з вінгерами він не отримував особливих шансів. Відтак фанати доходять висновку, що тут одне з двох: або тренер недолюблює гравця, або футболіст не показує достатньо за лаштунками на тренувальних полях, щоб йому довіряли. Хоча автори статті вважають кращим варіантом піти цього літа, 52% вболівальників Селтіка виступили за те, щоб гравець збірної України залишився. На іншому порталі відразу 88% фанатів вважають, що наш футболіст заслужив більше ігрового часу.

Його порівнюють з культовим гравцем минулого Стіліяном Петровим. Клубна структура організована таким чином, що широко сприяє абсолютно всім гравцям, які хочуть вивчити мову та відчувають труднощі з адаптацією. Це стосується і допомоги гравцю та його родині. Селтік бере на себе всі турботи – знайдуть житло, допоможуть розібратися зі всіма рахунками, новою культурою і навіть шопінгом. Залишилися в минулому ті дні, коли болгарин Петров вивчав мову у фургоні, де продають бургери. Доки вам це буде потрібно, доти допомога завжди надійде. Однак чутки про те, що Швед не впорався з мовним питанням, впливають не тільки на вливання в колектив.

Тренер також може не відчувати впевненості, що гравець повністю зрозуміє і виконає всі його вимоги на полі. Можливо, саме зараз настає час не милуватися конкурентами чи здаватися задовго до бою. І приклад Стіліяна має надихати, адже йому було не легше. Він страждав через незнання мови, почувався самотнім і грав не на своїй позиції. Та для того, щоб бути своїм на Селтік Парк, потрібні такі складові, як віра, правильний менталітет і важка наполеглива праця. Болгарин бився за своє до останнього і став легендою клубу. Не достатньо просто бути якісним футболістом, яким Швед, безсумнівно, залишається в очах фанатів. Тому вболівальникам шотландського топ-клубу буде "до сліз прикро", якщо через відсутність необхідного характеру атакувальний півзахисник збірної України змарнує свої здібності.

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