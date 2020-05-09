Швед имел неожиданный вариант продолжения карьеры

Украинский легионер испанского Луго Василий Кравец признался, что вингер сборной Украины Марьян Швед мог стать его одноклубником.

"Скажу честно, что Марьян Швед мог перейти в Луго. В прошлое трансферное окно, когда я пришел в команду, он тоже мог прийти.

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Но Селтик захотел, чтобы он шел в какую-то команду, которая находится ближе к ним. В той команде обязательно должны были общаться на английском", – сказал Кравец в эфире Instagram Play Pro.

Напомним, контракт Шведа с Селтиком рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне украинец сыграл в чемпионате Шотландии в одном поединке. Transfermarkt оценивает Марьяна в 1,2 млн евро.

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