ЧМ-2023, матч за третье место

Швеция – Австралия – 2:0

Голы: Рольфо, 30 (с пенальти), Асллани, 62

Англия уверенно вышла в финал ЧМ-2023, где сыграет с Испанией – дырявую защиту упустил шедевр главной звезды

На женском чемпионате мира пришло время решающих матчей, в которых разыгрываются награды Мундиаля – в игре за 3-е место между собой встречались команды Швеции и Австралии.

Шведки активнее начали поединок и сумели выйти вперед на 30 минуте игры – точным ударом с 11-метровой отметки отметилась Рольфо, уверенно обыгравшая голкипера соперник. Швеция создала еще несколько хороших моментов до завершения тайма, но забить второй мяч не удавалось.

Во второй половине игры сборная Швеции удвоила свое преимущество – голом отличилась нападающая Милана Асллани. Женская сборная Швеции по футболу в четвертый раз в своей истории стала бронзовым призером чемпионата мира.

В финальном матче женского чемпионата мира сыграют сборные Испании и Англии. Поединок состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры в 13:00 по Киеву. Впервые за все время проведения женского чемпионата мира все три комплекта наград достанутся сборным, представляющим Европу.