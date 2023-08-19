ЧС-2023, матч за третє місце

Швеція – Австралія – 2:0

Голи: Рольфо, 30 (з пенальті), Асллані, 62

Англія впевнено вийшла у фінал ЧС-2023, де зіграє з Іспанією – дірявий захист змарнував шедевр головної зірки

На жіночому чемпіонаті світу прийшов час вирішальних матчів, в яких розігруються нагороди Мундіалю – в грі за 3 місце між собою зустрічалися команди Швеції і Австралії.

Шведки активніше почали поєдинок і зуміли вийти вперед на 30 хвилині гри – точним ударом з 11-ти метрової позначки відзначилась Рольфо, яка впевнено переграла голкіпера супернець. Швеція створила ще декілька хороших моментів до завершання тайму, але забити другий м'яч не вдавалося.

У другій половині гри збірна Швеції таки подвоїла свою перевагу – голом відзначилась нападниця Мілана Асллані. Жіноча збірна Швеції з футболу вчетверте у своїй історії стала бронзовим призером чемпіонату світу.

У фінальному матчі жіночого чемпіонату світу зіграють збірні Іспанії та Англії. Поєдинок відбудеться у неділю, 20 серпня. Початок гри о 13:00 за київським часом. Вперше за весь час проведення жіночого чемпіонату світу усі три комплекти нагород дістануться збірним, які представляють Європу.