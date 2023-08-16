Англия обыграла Австралию в полуфинале женского чемпионата мира 2023 года.

ЧМ-2023, полуфинал

Австралия – Англия – 1:3

Голы: Кэрр, 63 – Тун, 36, Хэмп, 71, Руссо, 86

В первом тайме команды не порадовали зрелищностью. Сборная Англия больше владела мячом и пыталась давить на соперниц. Под конец первой половины игры Тун открыла счет во встрече.

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После перерыва австралийкам удалось сравнять цифры на табло. Керр получила мяч в центре поля, пробежала с ним до штрафной площади сборной Англии и невероятным ударом отправила круглого точно в цель. Впрочем, долго удерживать ничейный счет не удалось. "Львицы" дважды поразили ворота Макензи Арнольд.

В итоге сборная Англии одержала победу. В финале подопечные Вигман встретятся со сборной Испании. Матч запланирован на 20 августа.