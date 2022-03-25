Исаак мог выводить Швецию вперед в матче с Чехией уже в начале встречи, но после розыгрыша углового пробил мимо левой штанги. Кухта через три минуты забил в ответ, но арбитр за мгновение до взятия ворот зафиксировал нарушение правил и, убедившись в своей правоте с помощью VAR, отменил гол.

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В середине тайма Кулусевский повторил попытку Исака, однако и ему не удалось попасть в створ ворот. За минуту до перерыва удар Форсберга заблокировал защитник.

Соучек после отдыха пытался головой замкнуть навес в штрафную, но пробил неточно. За десять минут до завершения матча Сванберг головой пробивал по центру – без особого труда для Вацлика. Гавел в добавленное время был близок, чтобы протащить чехов в финал, но пробил слишком высоко.

На команды ждали дополнительные таймы. Первый прошел без голов и опасных моментов. А вот второй принес гол. На 110-й минуте Квайсон в три касания обыгрался с Исаком, вышел один на один с Вацликом и открыл счет в матче.

Все попытки чехов спасти поединок завершились фиаско.

В финале отбора Швеция сыграет со сборной Польши, попавшей в решающую стадию соревнований благодаря дисквалификации России. Поединок состоится во вторник, 29 марта.

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