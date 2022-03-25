Ісак міг виводити Швецію вперед у матчі з Чехією вже на початку зустрічі, але після розіграшу кутового пробив повз ліву стійку. Кухта за три хвилини забив у відповідь, але арбітр за мить до взяття воріт зафіксував порушення правил і, пересвідчившись у своїй правоті за допомогою VAR, гол скасував.

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В середині тайму Кулусевскі повторив спробу Ісака, однак і йому не вдалось поцілити у площину воріт. За хвилину до перерви удар Форсберга заблокував захисник.

Соучек після відпочинку намагався головою замкнути навіс у штрафний майданчик, але пробив неточно. За десять хвилин до завершення матчу Сванберг головою пробивав по центру – без особливих труднощів для Вацліка. Гавел у доданий час був близький, аби протягнути чехів у фінал, але пробив надто високо.

Попереду на команди чекали додаткові тайми. Перший минув без голів і небезпечних моментів. Натоміть другий приніс гол. На 110-й хвилині Квайсон у три дотики обігрався з Ісаком, вийшов сам на сам з Вацліком і відкрив рахунок у матчі.

Всі спроби чехів врятувати поєдинок завершились фіаско.

У фіналі відбору Швеція зіграє зі збірною Польщі, яка потрапила у вирішальну стадію змагань завдяки дискваліфікації Росії. Поєдинок відбудеться у вівторок, 29 березня.

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