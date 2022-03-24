Уэльс одолел Австрию (2:1) благодаря двум голам Гарета Бейла и приблизился к чемпионату мира. Валлийцы разыграют путевку в Катар с победителем пары Шотландия – Украина.

Сильный футбол от соперников Украины

Сегодня сборная Украины должна была сыграть с Шотландией, но российские оккупанты напали на нашу страну. Игру перенесли на лето, как и решающий матч плей-офф. А вот параллельный полуфинал между Австрией и Уэльсом прошел по плану.

Обе команды показали сильный футбол. Динамично, сочно, с огнем. И хозяева, и гости создавали моменты в разных режимах – как из позиционных атак, так и на контрвыпадах. Пытались действовать в одно касание, играть вперед, стабильно поддерживать высокие скорости.

Не обходилось без ошибок и подарков, но обрезки были следствием агрессивной игры соперника. Австрийцы довольно часто теряли мяч под прессингом (Уэльс очень грамотно встречал), а валлийцы испытывали проблемы с высокой линией защиты (Баумгартнер и Арнаутович пользовались оперативным пространством).

Австрия упустила ранние шансы

На старте встречи мяч лучше держался у Австрии. Именно гости создали первую возможность, когда Забитцер классным пасом в касание вывел Баумгартнера один на один с голкипером – Кристоф попал в штангу. Через некоторое время Алаба в похожем стиле отдал на Арнаутовича – офсайд.

Уэльс постепенно перехватил инициативу и остро отвечал контратаками, которым не хватало только завершения. У хозяев сильно работал левый фланг. Там на пару с Джеймсом очень полезен был ливерпульский Неко Уильямс (отдавал умные передачи, обыгрывал на дриблинге).

Бейл сделал игру

В середине первого тайма Уэльс открыл счет. Гарет Бейл идеально пробил со штрафного – над стенкой, точнёхонько в "девятку". Отборная красота! Была равная игра, а класс одного футболиста склонил чашу весов в пользу хозяев.

В начале второго тайма Бейл удвоил преимущество валлийцев, забив после углового – еще раз пробил левой точно в угол! Форвард Реала мог и хет-трик оформить, но испортил контратаку, а еще один перспективный удар со штрафного заблокировали (похоже, там была рука Забитцера, но судьи проигнорировали).

Уэльс ждет Украину

Австрия пыталась спастись, навязав свою игру. Гости даже отыграли один гол благодаря рикошету. Дэвис неудачно подкорректировал дальний удар Забитцера. Das Team создавала какие-то моменты, неплохо разыгрывала стандарты, но соперник выглядел лучше.

Уэльс продолжал проводить очень эффективные контратаки. Рэмзи чудом не забил в ближний угол, Бейл простил, Джеймс упустил несколько супершансов. Экс-игрок МЮ сегодня стал главным спонсором интриги. Он умудрился не реализовать три выхода один на один.

Валлийцы удержали победный счет и вышли в финал квалификационного плей-офф. В июне Бейл и компания сыграют против Украины или Шотландии за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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