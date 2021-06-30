Швеция – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой после победы над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро.
– Хочу поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Ребята играли именно для них. Нам очень приятно, что хотя сюда было трудно добраться, но нас поддержала украинская диаспора. Мы вас слышали, большое спасибо за такую замечательную поддержку. Передаю привет всей Украине, нашему президенту, который также поддерживал нас. Мы знаем, что вся страна смотрела матч и болела за нас.
Что касается травмы Артема Беседина, то врач осмотрел его. Надеемся, что коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы расстроены этим моментом. Действительно, такое случается в футболе. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина.
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– После всех сегодняшних травм еще есть кому играть?
– Сейчас после поединка столько эмоций и всего остального. Врачи занимались больше Бесединым. Завтра утром уже будем понимать, в каком состоянии он и другие футболисты. Матч был жестким, непростым, много столкновений, особенно в конце. Все понимали, что стоит на кону. Ни одна команда не хотела уступать, поэтому было столько единоборств.
– Швеция – соперник, который играет сам и позволяет играть другим. Украину и Англию можно отнести к таким командам. Нам приятнее играть с такими оппонентами?
– Швеция – хорошо организованная команда с определенным стилем. Эта сборная любит играть больше вторым номером. Нашей задачей было прежде всего обезопасить фланги и насытить те зоны, где шведы имели преимущество. Мы выбрали другую систему игры и тактику. Я благодарен футболистам за то, что они выполнили все идеально.
– Восемь дней отдыха перед матчем со Швецией были очень кстати. До встречи с Англией только четыре дня. Сумеет ли команда восстановиться?
– Сейчас уже практически завершающая часть турнира. Очень хорошо, что у нас было так много времени на подготовку к игре. Теперь его будет крайне мало. Будем восстанавливать футболистов прежде всего физически и психологически. Сил отдали очень много.
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– Верите ли вы, что сможете пройти Англию? Насколько сложным будет четвертьфинальный поединок?
– Чтобы достичь этого результата, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии – сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм ее матча с Германией. Это очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Сейчас самое главное – восстановить свои силы. С завтрашнего дня начнем подготовку. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата.
– Планы сборной Украины на ближайшие дни?
– Завтра команда вылетает в Рим. Утром будет тренировка в Глазго, а примерно в 16:00 у нас самолет, – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.
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