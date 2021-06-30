– Хочу поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Ребята играли именно для них. Нам очень приятно, что хотя сюда было трудно добраться, но нас поддержала украинская диаспора. Мы вас слышали, большое спасибо за такую ​​замечательную поддержку. Передаю привет всей Украине, нашему президенту, который также поддерживал нас. Мы знаем, что вся страна смотрела матч и болела за нас.

Что касается травмы Артема Беседина, то врач осмотрел его. Надеемся, что коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы расстроены этим моментом. Действительно, такое случается в футболе. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина.

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– После всех сегодняшних травм еще есть кому играть?

– Сейчас после поединка столько эмоций и всего остального. Врачи занимались больше Бесединым. Завтра утром уже будем понимать, в каком состоянии он и другие футболисты. Матч был жестким, непростым, много столкновений, особенно в конце. Все понимали, что стоит на кону. Ни одна команда не хотела уступать, поэтому было столько единоборств.

– Швеция – соперник, который играет сам и позволяет играть другим. Украину и Англию можно отнести к таким командам. Нам приятнее играть с такими оппонентами?

– Швеция – хорошо организованная команда с определенным стилем. Эта сборная любит играть больше вторым номером. Нашей задачей было прежде всего обезопасить фланги и насытить те зоны, где шведы имели преимущество. Мы выбрали другую систему игры и тактику. Я благодарен футболистам за то, что они выполнили все идеально.

– Восемь дней отдыха перед матчем со Швецией были очень кстати. До встречи с Англией только четыре дня. Сумеет ли команда восстановиться?

– Сейчас уже практически завершающая часть турнира. Очень хорошо, что у нас было так много времени на подготовку к игре. Теперь его будет крайне мало. Будем восстанавливать футболистов прежде всего физически и психологически. Сил отдали очень много.

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– Верите ли вы, что сможете пройти Англию? Насколько сложным будет четвертьфинальный поединок?

– Чтобы достичь этого результата, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии – сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм ее матча с Германией. Это очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Сейчас самое главное – восстановить свои силы. С завтрашнего дня начнем подготовку. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата.

– Планы сборной Украины на ближайшие дни?

– Завтра команда вылетает в Рим. Утром будет тренировка в Глазго, а примерно в 16:00 у нас самолет, – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

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