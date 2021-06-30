"Мы сыграли довольно неплохой матч. Во втором тайме мы имели шансы все решить. Поединок перешел в дополнительное время, и после красной карточки мы только защищались. Мы все делали хорошо, поэтому это, пожалуй, мой худший опыт в футболе. Я проиграл, когда до финального свистка оставалось так мало.

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Все разочарованы, молчаливые. Просто тишина. И нечего сказать, потому что ничто не помогает. Только время может вылечить это. Это было жестоко. Нам придется лететь домой сегодня вечером, а завтра разойтись своими дорогами. Вот так вдруг все заканчивается, эта замечательная вещь, которую мы строили вместе.

Мы приблизились к чему-то действительно хорошему. Мы оставляем эту страницу с яркими красками, поскольку Швеция не проходила групповой этап с 2004 года", – цитирует Андерссена официальный сайт УЕФА.

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