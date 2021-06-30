Збірна України опанувала емоції після стартового натиску суперника. Ярмоленко організував момент для Яремчука, однак форвард "синьо-жовтих" програв дуель Ольсену. За кілька хвилин Андрій розкішним пасом шведою знайшов Зінченка на дальній стійці, а представник Манчестер Сіті потужним ударом "прошив" голкіпера.

Україна дотиснула Швецію завдяки голу Довбика в овертаймі – команда Шевченка пробилася у чвертьфінал Євро-2020

Втримати перевагу до перерви не вдалося. На 43-й хвилині Форсберг отримав м'яч перед карним майданчиком і наважився на удар. Рикошет від Забарного не залишив шансів Бущану – 1:1. У другому таймі команди не забивали, а тому матч перейшов в овертайм. Тріумф команді Шевченка приніс Довбик – на 120+1-й хвилині Зінченко розкішно подав із лівого флангу, а Артем головою ефектно пробив Ольсена. 2:1!

"Синьо-жовті" вперше в історії вийшли в 1/4 фіналу Євро. На цій стадії збірна України зіграє з командою Англії.