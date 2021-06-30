– Хочу привітати всіх українських уболівальників із цим історичним моментом. Хлопці грали саме для них. Нам дуже приємно, що хоча сюди було важко дістатися, але нас підтримала українська діаспора. Ми вас чули, велике спасибі за таку чудову підтримку. Передаю привіт усій Україні, нашому президенту, який також підтримував нас. Ми знаємо, що вся країна дивилася матч і вболівала за нас.

Що стосується травми Артема Бєсєдіна, то лікар оглянув його. Сподіваємося, що колінні зв'язки не пошкоджені. Удар був дуже серйозним. Ми засмучені цим моментом. Дійсно, таке трапляється у футболі. Це один із дуже важких моментів, ще й на такому рівні. Артем пройшов складні випробування останніми роками. У нього нещодавно народилися діти. Ми всі його підтримуємо, він із нами. Хлопці будуть грати проти Англії ще й за Бєсєдіна.

Швеція – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

– Після всіх сьогоднішніх травм ще є кому грати?

– Зараз після поєдинку стільки емоцій і всього іншого. Лікарі займалися більше Бєсєдіним. Завтра вранці вже будемо розуміти, в якому стані він і інші футболісти. Матч був жорстким, непростим, багато зіткнень, особливо в кінці. Усі розуміли, що стоїть на кону. Жодна команда не хотіла поступатися, тому було стільки єдиноборств.

– Швеція – суперник, який грає сам і дозволяє грати іншим. Україну й Англію також можна віднести до таких команд. Нам приємніше грати з такими опонентами?

– Швеція – добре організована команда з певним стилем. Ця збірна любить грати більше другим номером. Нашим завданням було насамперед убезпечити фланги й наситити ті зони, де шведи мали перевагу. Ми вибрали іншу систему гри й тактику. Я вдячний футболістам за те, що вони виконали все ідеально.

– Вісім днів відпочинку перед матчем зі Швецією були дуже доречними. До зустрічі з Англією лише чотири дні. Чи зуміє команда відновитися?

– Зараз уже практично завершальна частина турніру. Дуже добре, що в нас було так багато часу на підготовку до гри. Тепер його буде вкрай мало. Будемо відновлювати футболістів перш за все фізично й психологічно. Сил віддали дуже багато.

Швеція – Україна: Андерссен болісно сприйняв виліт з Євро, однак знайшов позитив

– Чи вірите ви, що зможете пройти Англію? Наскільки складним буде чвертьфінальний поєдинок?

– Щоб досягти цього результату, треба мати віру та стійкість. Сьогодні футболісти це показали на полі. Збірна Англії – сильна команда з хорошими виконавцями й довгою лавою запасних. Я подивився перший тайм її матчу з Німеччиною. Це дуже потужна команда, я це чудово знаю. У неї дуже хороший тренер. Ми розуміємо, наскільки важким буде поєдинок. Зараз найголовніше – відновити свої сили. Із завтрашнього дня почнемо підготовку. Будемо намагатися нав'язати англійцям щось, що дасть нам можливість досягти позитивного результату.

– Які плани збірної України на найближчі дні?

– Завтра команда вилітає до Рима. Уранці буде тренування в Глазго, а приблизно о 16:00 у нас літак, – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Україна драматично дотиснула Швецію в овертаймі – команда Шевченка заслужено пробилася у чвертьфінал Євро-2020