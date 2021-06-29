Уникальный шанс для команды Шевченко. После исторического выхода в плей-офф Евро украинцы получили возможность впервые пробиться и в 1/4 финала – отчетный соперник позволял сдержанный оптимизм. Поединок принял Глазго, стадион Хэмпден Парк. Матч, как и онлайн-трансляция Швеция – Украина на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Это пятая встреча в истории противостояния двух "сине-желтых" дружин. Мы проиграли лишь раз, да и то в контрольной игре. В то же время выиграли единственный официальный бой – на домашнем Чемпионате Европы 2012, когда Андрей Шевченко дублем ответил Златану Ибрагимовичу на его единственное попадание. Предыдущие баталии также хорошо помнят Ярмоленко (автор ассиста), Пятов и Степаненко.

Швеция – Украина: онлайн-трансляция матча 1/8 Евро-2020

Наша главная команда неожиданно вышла по схеме 5-3-2 с трио центральных защитников. Еще более сенсационным стало решение Шевченко усадить Малиновского в запас. Другой жертвой эксперимента стал Миколенко. Присели на скамейку оба футболиста, которые играли предыдущие матчи на левом фланге. Мы начали страдать с первых минут. Проход Форсберга, который едва не обыграл всю команду. Удар Кулусевски на подборе метров с 13 – Забарный успел заблокировать, но все это крайне тревожно. Первый удар Украины на 10 минуте. Шапаренко классно протащил снаряд после паса Степаненко из глубины, но лихорадочно пробил далеко от ворот.

Швеция – Украина – видео голов

Ярмоленко блестяще вывел на удар Яремчука. Наша топ-связка едва не сработала после очередной на этом Евро стеночки двух Я, но Ольсен показал, что он в не менее прекрасной форме – дебютный сейв в матче от запасного голкипера Эвертона. Первый стопроцентный момент. Радует, что создали его мы, причем внешне очень легко. У них свои стеночки и супердуэт. Простым перепасом двое шведов отыграли 3 наших. Кулусевски получил время и пространство для подачи, Форсберг немного не дотянулся до подачи, чтобы акцентировано расстрелять Бущана.

Более опасным был удар Исаака в следующей же атаке. Кулусевски несколькими гениальными мазками вывел своего форварда в штрафную. Удар из-под Степаненко, Бущан провожает глазами – к счастью, мимо. Божественный голасо от сборной! Идеальная диагональ от Шапаренко на фланг. Караваев сбрасывает под удар, Ярмола, казалось, притормаживает, но на самом деле вырезает бразильский пас на дальний угол вратарской. Зинченко прошивает Ольсена! И тут же чуть не пропускаем глупый гол. Лассон подловил Бущана на смещении в центр и закрутил с фланга метров с 35. Вратарь Динамо успел потащить.

Ярмоленко ловит Экдаля на неудачном выбивании. Андрей останавливает мяч на грудь и пробивает с лета – выше. Когда даже наш единственный форвард Яремчук умирает в подкатах перед нашей штрафной, на это любо-дорого посмотреть. Шведы не забывают довольно легко проникать в нашу штрафную. Кулусевски падает после одного из таких проходов. Звезда Ювентуса показывает, что Матвиенко его блокировал, но Орсато не готов ставить пенальти за такое. Форсберг с помощью рикошета от Забарного сравнивает на 43-й.

Простой дальний удар, пропускаем глупейший мяч в раздевалку: голая опорная зона, где должно быть целых два волнореза, или хотя бы один из трио центральных! Степаненко сместился страховать налево, а Сидорчук не доработал. Капитан Динамо наивно бегал от игрока к игроку, пока один из трех самых острых у шведов Форсберг свободно принимал, готовил и завершал удар. Удивительно живой тайм и справедливый счет. Швеция тоже на свой гол наиграла, а уж очень много ударов ей никогда не нужно было.

Вся угроза от Ярмоленко после перерыва. Сначала заставил голкипера выбегать почти к центру поля. Затем прерванный навес. И наконец проход и пас под удар... Сидорчуку. ШТАНГА! Швеция отвечает дальним выстрелом опорника и крученым ударом Форсберга. Та же штанга спасает и нас. Кривцов не выдержал офсайдную линию, Матвиенко подстраховал одноклубника по Шахтеру в классном подкате – там уже готовы были замыкать прострел с левого края. Заброс на Исака, выход на Бущана и удар мимо ворот. Матвиенко еще и поймал визави в положение вне игры, поэтому здесь все хорошо.

Малиновский заменил Шапаренко, который был едва ли не лучшим в первом тайме, но начал ошибаться после перерыва, на 61 минуте. Дебютная замена в нашем матче. Яремчук выбивает головой после подачи углового, но Кулусевски принимает в нашей штрафной и крутит в дальний. Бомбезний сейв Бущана спасает! Невероятный момент тут же и у нас. Зинченко разогнал атаку первым пасом, Малиновский протянул дальше и отдал, Яремчук продлил, а вот Ярмоленко хватило сил лишь добежать и слишком слабо пробить.

Форсберг уничтожил Караваева, Сидорчука и всю нашу идею о какой-либо подстраховке. Очередной крученый удар, на этот раз перекладина. Третье попадание в каркас ворот за 15 минут второго тайма, какая-то фантастика.