Швеция и Украина встречаются в матче 1/8 финала Евро-2020. Смотрите видео главных моментов матча Швеция – Украина.

Сборная Украины взяла себя в руки после стартового натиска соперника. Ярмоленко организовал момент для Яремчука, однако форвард "сине-желтых" проиграл дуэль Ольсену.

Швеція – Україна: онлайн-трансляція матчу 1/8 Євро-2020 – Шевченко здивував складом і схемою

Вторая возможность Украины завершиласть голом. Ярмоленко роскошным пасом шведой нашел Зинченко на дальней штанге, а представитель Манчестер Сити мощным ударом "прошил" руки голкипера.

Удержать преимущество до перерыва не удалось. На 43-й минуте Форсберг получил мяч перед штрафной площадкой и решился на удар. Рикошет от Забарного не оставил шансов Бущану – 1: 1.