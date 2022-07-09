Стычка и ошибки соперника в видеообзоре матча Люцерн – Динамо – 1:2
9 июля 23:56 - Читати українською
Динамо победило Люцерн в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Товарищеские матчи
завершено
Товарищеский матч
Люцерн – Динамо – 1:2
Голы: Эмини, 81 – Цыганков, 16 (пен.), Вербич, 24
Динамо открыло счет на 16-й минуте. Вратарь Люцерна сбил Беседина в штрафной, а Цыганков четко реализовал пенальти. Вербич удвоил преимущество киевлян, реализовав выход один на один с кипером.
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После перерыва на поле кипели эмоции и даже произошла мини-потасовка. Из футбольных событий можно выделить только гол Эмини на 81-й минуте, зафиксировавший окончательный счет – 1:2.
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