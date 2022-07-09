Товарищеский матч 9 июля 2022 года

Люцерн – Динамо – 1:2

Голы: Эмини, 81 – Цыганков, 16 (пен.), Вербич, 24

Динамо: Бущан (Нещерет, 76) – Кендзера (Караваев, 72), Забарный (Боль, 80), Попов (Сирота, 76), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Андриевский, 80), Шапаренко (Шепелев, 72) – Цыганеов (Антюх, 80), Буяльский, Вербич (Ванат, 72) – Беседин (Гармаш, 80)

Очевидно, последний спарринг против швейцарских команд в цикле летних сборов. Ранее преимущественно резервы Динамо выиграли 2 матча, по разу сыграли вничью и проиграли. Основа команды Луческу вернулась после отпуска только 5 июля, разойдясь миром с солидным Янг Бойз. Нынешний соперник – попроще. Люцерн выиграл все свои три поединка на сборах, но занял предпоследнее место в прошлом сезоне и лишь в плей-офф выиграл борьбу за выживание.

Люцерн – Динамо: онлайн-трансляция матча – только одно изменение у Луческу (видео)

На 3-й минуте Бущан от своего штрафного отправил лонгболл на Цыганкова. Метров 60 пролетел снаряд, после чего правый вингер Динамо разобрался с защитником и выложил в центр. Жаль только, что Вербич в борьбе не сумел акцентированно пробить. Прошла похожая дальняя передача и у Люцерна. И также игрок в штрафной не очень удачно разобрался после последующего прострела. Сидорчук катит на Буяльского во вратарскую, однако попытку Виталия перевести в центр под расстрел заблокировал со второй попытки защитник. На 14 минут Люцерн впервые пробил по воротам. Плохо обработанный Шапаренко мяч на чужой половине привел к быстрой контре. Абубакар не попал из границы штрафной.

Цыганков отдал за спины, Беседин подловил голкипера, заработав пенальти. Виктор с легкостью развел стража ворот и мяч по разным углам. Сидорчук попал под двойной прессинг у своей штрафной и потерял мяч. Со своей стороны и Абубакар даже пробить не сумел, заигравшись против двух центрбеков. Кендзера и Цыганков с помощью Буяльского терроризируют швейцарцев на правом фланге атаки. Туда же смещается даже Вербич, а ведь и Беседин из той самой зоны заработал пенальти. Слева за половину первого тайма можно вспомнить разве что две опасные потери центральных полузащитников.

В моменте со вторым взятием ворот на 24 минуте сработал неплохой прессинг на все том же правом краю. Цыганков и Беседин заставили выбивать наугад. А там в центре Попов блестяще сыграл на перехвате, Буяльский пропустил, а совсем свободный Вербич использовал выход один на один. Вот вам и эдакая связка игроков, ориентированных поближе к левому флангу, в атаке чисто по центру. Дубинчак несколько выпадает, мешает определенная нервозность. Буяльский сместился налево, раскрыв зону для действий Владислава, но дальше пошел очень неудачный пас в центр, где был только соперник.

Пара суператак Люцерна. Абубакар отыграл сначала Сидорчука, а затем Забарного. Прострел португальца в центр нашел совсем свободного Ардаиса – только сейв Бущана спас от гола. Фридек обыгрался с партнером и прострелил с левого фланга. Дорн почти беспрепятственно замыкал дальнюю штангу, но не попал. Как будто вернулись в былые времена. Цыганков и Вербич забивают, оборона предоставляет много свободы в своей штрафной. Киевляне отчетливо подсели в конце первого тайма при не самом высоком темпе матча.

Вербич на 50 минуте получил желтую. Словенец уже не впервые не поспевал за соперником, играя довольно грубо, но не только он грешил этим в нынешнем Динамо. Снова разрывают правый фланг киевлян, и только Бущан в эффектном прыжке тянет. После углового прошла подача уже с другого края, теперь уже удар выше. Цыганков завелся после того, как соперник потянул за футболку. Массовая потасовка из ничего. Такие моменты только подтверждают, что игра отнюдь не клеится, несмотря на счет 2:0. На 55 минуте Шапаренко не успевает накрыть пас, а Кендзера упускает своего игрока. Еще один выход один на один с Бущаном. Георгий спасает, но это все очень тревожит.

Лишь после серии замен на 72 минуте Динамо проснулось после перерыва. Хотя момент организовало трио, проведшее весь матч на поле. Буяльский после комбинации Цыганкова и Сидорчука выложил под удар – Караваеву стать джокером не позволил вратарь. Шепелев набросил со штрафного, неудачная попытка Цыганкова перевести в центр завершилась эдаким ударом над воротами. После выхода группы запасных фтболистов Нещерет под прессингом отдал сопернику, резервная пара центральных защитников не успела подстраховать, а молодой вратарь не реабилитировался в ближнем бою.

На 85-й минуте момент практически повторился. Снова пас назад из левой зоны, снова ошибка (на этот раз Сирота подарил мяч сопернику) и бессилие вратаря. Повезло, что хозяева банально не попали. Караваев обыгрался с партнером и пробил прямо в голкипера метров с 10. Андриевский добивал не очень точно. На последних секундах Антюх отдал в штрафную, Ванат сбросил под удар, а Буяльский эффектно перебрасывал, однако не сумел пробить вратаря. Далее киевский клуб ждет двойной спарринг с Лионом. Динамовцы сыграют сразу 2 матча против именитых французов 12 июля. А уже 20 числа украинцев ждет первое официальное испытание – Фенербахче в квалификации ЛЧ 2022/23.