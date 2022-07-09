Динамо перемогло Люцерн у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Товариський матч

Люцерн – Динамо – 1:2

Голи: Еміні, 81 – Циганков, 16 (пен.), Вербіч, 24

Динамо відкрило рахунок на 16-й хвилині. Воротар Люцерна збив Бєсєдіна у карному майданчику, а Циганков чітко реалізував пенальті. Вербіч подвоїв перевагу киян, реалізувавши вихід віч-на-віч з кіпером.

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По перерві на полі кипіли емоції і навіть відбулася міні-сутичка. З футбольних подій можна виділити лише гол Еміні на 81-й хвилині, який зафіксував остаточний рахунок – 1:2.