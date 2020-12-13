Вторая Бундеслига, 11-й тур

Санкт-Паули – Ауэ – 2:2

Голы: Диттген, 81, Матанович, 89 – Тестрет, 10, Крюгер, 78

Нюрнберг – Вюрцбургер Кикерс – 2:1

Голы: Шеффлера, 36, Серенсен, 90+2 – Бауман, 57

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Санкт-Паули совершил впечатляющий камбэк в поединке с Ауэ. К 80-й минуте гости владели гандикапом в два гола, но "пираты" сумели переломить ход игры и вырвать ничью во встрече. Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе хозяев появился форвард Борис Тащи. Украинец имел несколько хороших возможностей отличиться, но, к сожалению, не смог их реализовать. На 60-й минуте Борис получил желтую карточку, а на 63-й был заменен.

Этот день также запомнится другом украинцу во втором дивизионе Германии Эрику Шуранова. 18-летний нападающий дебютировал за главную команду Нюрнберга. Тренер выпустил украинца на 80-й минуте, а его команда сумела дожать Вюрцбургер Кикерс перед финальным свистком.

После 11-ти туров второй Бундеслиги Санкт-Паули остается в зоне вылета на 17-й строчке, Нюрнберг – 8-й.

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