Дортмундская Боруссия подтвердила расторжение соглашения с главным тренером Люсьеном Фавром на своем официальном сайте.

Боруссия Д – Штутгарт – 1:5 – видео голов и обзор матча

Увольнение состоялось после разгромного поражения клуба в 11-м туре Бундеслиги в матче против Штутгарта (1:5). Также прекратили сотрудничество и с его ассистентом Манфредом Штефесом. До конца сезона командой будет руководить помощник швейцарца Эдин Терзич.

Заметим, Боруссия Д идет пятой в чемпионате Германии, отставая от лидеров – Баварии и Лейпцига – на 5 зачетных пунктов. Команда вышла с первого места в группе в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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