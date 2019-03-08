Шунич: Вернидуб – наиболее жесткий тренер в моей карьере

Бывший защитник Зари Тони Шунич рассказал о главном тренере луганчан Юрие Вернидубе.

"Хороший тренер, но жесткий – наверное, самый жесткий в моей карьере. Всех ругал. И хорошо, если во время матчей. Бывало, что сразу после тренировки. Я думаю, что он таким и должен был быть, чтобы игроки не расслаблялись .

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Вернидуб сделал очень много для Зари. Когда я приехал, команда находилась на 15-м месте, а матчей оставалось где-то десять. Он смог собрать, сплотить команду, и в Премьер-лиге мы остались. Затем Заря закрепилась в середине таблицы, а уже после моего ухода попала в Лигу Европы", – цитирует Шунич Sport24.

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Напомним, Шунич выступал за Зарю с февраля 2012 года по июль 2014-го.