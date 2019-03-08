Шуніч: Вернидуб – найбільш жорсткий тренер в моїй кар'єрі

Колишній захисник Зорі Тоні Шуніч розповів про головного тренера луганчан Юрія Вернидуба.

"Хороший тренер, але жорсткий – напевно, найбільш жорсткий в моїй кар'єрі. Всіх лаяв. І добре, якщо під час матчів. Бувало, що відразу після тренування. Я думаю, що він таким і повинен був бути, щоб гравці не розслаблялися.

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Вернидуб зробив дуже багато для Зорі. Коли я приїхав, команда перебувала на 15-му місці, а матчів залишалося десь десять. Він зміг зібрати, згуртувати команду, і в Прем'єр-лізі ми залишилися. Потім Зоря закріпилася в середині таблиці, а вже після мого відходу потрапила в Лігу Європи", – цитує Шуніча Sport24.

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Нагадаємо, Шуніч виступав за Зорю з лютого 2012 року по липень 2014-го.