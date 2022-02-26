Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду высказался против российской агрессии.

"Мы должны сделать мир лучше ради наших детей. Молюсь о мире во всем мире", – написал Роналду в Instagram.

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С начала полномасштабного наступления российских войск на Украину все чаще раздаются призывы к УЕФА и ФИФА оставить страну-агрессора и ее клубы вне всех турниров. Уже было принято решение отнять у Санкт-Петербурга статус хозяина финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Напомним, у Криштиану Роналду уже 4 детей, а его девушка Джорджина ждет еще двойню.

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