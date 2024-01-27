В субботу 19-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 19-й тур

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Демирович, 52, 90+4 (п.) – Павлович, 22, Девис, 45+5, Кейн, 58

Нереализованный пенальти: Михель, 88 (Аугсбург)

Штутгарт – РБ Лейпциг – 5:2

Голы: Мийо, 25 (п.), Ундав, 30, 57, 75, Левелинг, 48 – Шешко, 32, Опенда, 55

Вердер – Фрайбург – 3:1

Голы: Дукш, 9 (п.), Ньинмах, 53, Малатини, 90+3 – Грифо, 28 (п.)

Вольфсбург – Кельн – 1:1

Голы: Паредес, 40 – Алиду, 37

Хоффенхайм – Хайденхайм – 1:1

Голы: Крамарич, 45+6 (п.) – Динкчи, 29

Айнтрахт дожал Майнц и закрепился в зоне еврокубков – безвыигрышная серия "карнавальщиков" достигла 8 матчей

Бавария на выезде одержала непростую победу в баварском дерби над Аугсбургом. На перерыв мюнхенцы ушли, ведя в счете 2:0. Настроение испортила лишь травма Комана в середине тайма, которого вынужденно заменил Тель. После отдыха Демирович вернул интригу, но Кейн почти сразу восстановил разрыв в 2 гола.

В конце встречи Аугсбург получил право на пенальти, но Михель не смог переиграть Нойера. Уже в добавленное время "фуггеры" повторили свою попытку с отметки и на этот раз Демирович не промахнулся, оформив дубль. Выцарапать ничью гостям не хватило времени. Бавария набрала 47 очков и приблизилась к Байеру на расстояние 1 пункта – свой матч "фармацевты" проведут позже.

Настоящее шоу устроили соседи по турнирной таблице и претенденты на Лигу чемпионов – Штутгарт и РБ Лейпциг. "Швабы" отгрузили в ворота соперника 5 мячей, получив в ответ три. Настоящий кураж поймал Дениз Ундав, которому удалось записать в свой актив хет-трик (все голы были забиты с игры). Как следствие, Штутгарту удалось оторваться от РБ Лейпциг уже на 4 балла, хотя до Баварии все равно остается аж 10 очков.

Вердер на своем поле сенсационно одолел Фрайбург, еще дальше отодвинув соперника от зоны еврокубков. Бременцы в свою очередь увеличили свою беспроигрышную серию уже до шести поединков и поднялись сразу на девятую строчку турнирной таблицы.

Еще в двух матчах были зафиксированы ничьи с одинаковым счетом 1:1 – Вольфсбург разошелся миром с Кельном, а Хайденхайм не сумел удержать преимущество над Хоффенхаймом.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ