В воскресенье 21-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 21-й тур

Штутгарт – Майнц – 3:1

Голы: Миттельштадт, 44, Левелинг, 45+2, Ундав, 73 – Ажорк, 76

Хоффенхайм – Кельн – начало матча в 18:30

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После двух поражений на старте 2024 года Штутгарт одержал уже третью победу подряд. На этот раз жертвой подопечных Себастьяна Хёнесса стал бедный Майнц. Неудачник этого сезона погряз на дне турнирной таблицы и из тура в тур конкурирует с Дармштадтом за звание худшей команды Бундеслиги.

"Швабы" забили два гола в середине тайма (учитывая длинную паузу, вызванную остановкой в матче, время забитых голов немного сместилось). После перерыва Штутгарт, казалось, добил соперника голом Ундава, но уже через 3 минуты Ажорк восстановил интригу. Чего-то большего болельщики так и не дождались.

Штутгарт с 43-мя очками продолжает находиться на третьей строчке, Майнц с 12-ю пунктами предпоследний.

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