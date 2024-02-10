Германия, Бундеслига, 21-й тур

Аугсбург – РБ Лейпциг – 2:2

Голы: Титц, 35, Демирович, 60 – Опенда, 39, Шешко, 52

Нереализованный пенальти: Опенда, 81 (РБ Лейпциг)

Айнтрахт – Бохум – 1:1

Голы: Мармуш, 14 – Брошински, 17

Вердер – Хайденхайм – 1:2

Голы: Шмидт, 19 – Мелони, 12, Бесте, 18

Боруссия М – Дармштадт – 0:0

Унион Берлин – Вольфсбург – 1:0

Гол: Духи, 45+26

Боруссия Д разгромила Фрайбург, удержавшись в зоне ЛЧ – фанатский протест остановил игру на 9 минут

Аугсбург на своем поле неожиданно отобрал очки у РБ Лейпциг. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма, однако очень скоро пропустили в ответ. После перерыва Шешко, казалось, поставил все на свои места, но Демирович снова восстановил статус-кво. Забить с игры никак не удавалось и автор первого гола имел шанс решить судьбу встречи благодаря пенальти, но не смог переиграть кипера. РБ Лейпциг отпустил Боруссию Д в отрыв и отстает от зоны Лиги чемпионов уже на 3 очка.

Снова теряет столь необходимые очки Айнтрахт. На этот раз на пути "орлов" стал скромный Бохум. Судьба матча была решена еще до середины первого тайма – рурцы через три минуты после пропущенного гола восстановили счет благодаря рикошету. Аутсайдер первенства имел несколько возможностей увеличить свое преимущество, как и соперник, однако все завершилось миром.

Хайденхайм на выезде одолел Вердер. Гости уже в начале встречи забили дважды, а через минуту пропустили один мяч в ответ. В середине второго тайма бременцы имели шанс отыграться и требовали пенальти за игру рукой соперника, но VAR был на стороне гостей.

Не выявили сильнейшего Боруссия М и Дармштадт. "Жеребцы" владели колоссальным преимуществом во всех компонентах игры, но дожать худшую команду Бундеслиги так и не смогли. К слову, арбитру даже пришлось останавливать игру из-за драки на трибуне, но пауза не была такой длительной.

Чего не скажешь о поединке Униона с Вольфсбургом. Здесь вынужденная пауза длилась почти час. Игра была остановлена в середине тайма после того, как болельщики начали забрасывать поле теннисными мячами. Сотрудники стадиона убрали их, однако зрители снова забросали поле (фанаты протестуют против соглашения о продаже 8% на телетрансляции Первой и Второй Бундеслиг в обмен на инвестиционный капитал. Немецкие болельщики опасаются, что частные инвесторы могут негативно повлиять на лигу). В конце концов, после возобновления игры Унион забил и, засушив игры, стал в глухую оборону. Это дало свои плоды – берлинцы понемногу увеличивают отрыв от зоны вылета.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ