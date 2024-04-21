У 30-му турі чемпіонату Німеччини Вердер на своєму полі здолав Штутгарт (2:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Недільний вікенд у Бундеслізі відкривав поєдинок між Вердером та Штутгартом. Обом командам було за що боротись – "шваби" вели запеклу дуель з Баварією за другу сходинку, тоді як "вовки" зберігали непогані шанси на потрапляння у єврокубки. А зважаючи на те, що у наступних двох турах суперниками Штутгарта будуть Байєр і Баварія, підопічним Себастьяна Хьонесса у цьому матчі кров з носа треба було набирати три очки.

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Команди у в'язкій боротьбі до середини тайму не створили фактично жодного небезпечного моменту. Можна згадати лише несильний удар Ундава по центру воріт Вердера у дебюті зустрічі.

На 28-й хвилині Левелінг у власному штрафному завалив Агу, намагаючись запобігти виходу сам на сам, і арбітр призначив пенальті у ворота Штутгарта. Нюбель вгадав напрямок удару, але м'яч ковзнув під ним – 1:0.

"Шваби" могли зрівнювати перед самим свистком – Ундав відгукнувся на простріл у штрафний майданчик, але м'яч після його удару головою влучив у поперечину!

Одразу по перерві Левелінг змарнував шанс забити з ідеальної діагоналі Ундава – увірвавшись у воротарський він з гострого кута пробив у голкіпера. Вердер кинувся у контратаку і збільшив свою перевагу: Шмідт втік правим флангом і прострілив на хід Душку, який в дотик прошив Нюбеля, оформивши дубль.

В середині другого тайму зусилля гостей нарешті увінчались успіхом – Ундав вдало зіграв на добиванні і запалив інтригу у матчі. На останніх хвилинах Штутгарт вимагав пенальті, але VAR вказав командам продовжувати гру.

Вердер вистояв і, набравши 34 очки, піднявся на одинадцяту сходинку турнірної таблиці. Штутгарт відпустив Баварію у відрив і йде тепер третім.

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