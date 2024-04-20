В субботу 30-й тур чемпионата Германии продолжил ряд поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 30-й тур

Хайденхайм – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Доведан, 69 – Шешко, 42, Опенда, 85

Кельн – Дармштадт – 0:2

Голы: Кларер, 57, Вильгельмссон, 90+1

Хоффенхайм – Боруссия М – 4:3

Голы: Вегхорст, 36, Прьомель, 58, Кабак, 66, Штах, 90+1 – Хак, 39, 78, 89

Вольфсбург – Бохум – 1:0

Гол: Винд, 43

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Хайденхайм дома дал бой РБ Лейпциг, но удержать приемлемый для себя счет не сумел. В середине тайма хозяева должны были выходить вперед, но кипер "быков" потянул удар Кляйндинста в девятку. Тяжелая и вязкая борьба команд завершилась голом гостей перед свистком – Шешко был первым на добивании.

После перерыва РБ Лейпциг имел несколько возможностей увеличить свое преимущество, однако пропустил сам – Доведан через минуту после выхода на замену сравнял благодаря стандарту. Гости все-таки дожали неуступчивого соперника за 5 минут до завершения матча: Симакан убежал по правому флангу и уже в падении успел прострелить из-под защитника – Опенда на мгновение опередил опекуна и в касание замкнул. РБ Лейпицг набрал 59 очков и закрепился в топ-4 Бундеслиги – расстояние от Боруссии Д составляет 3 пункта, но "шмели" свой поединок проведут только завтра.

Наконец-то одержал победу Дармштадт. Худшая команда Бундеслиги одолела еще одного претендента на понижение в классе – Кельн. "Лилии" забили два гола во втором тайме и прервали 22-матчевую безвыигрышную серию. К слову, победа над "козлами" стали лишь третьей в сезоне.

Настоящее безумие устроили соседи по турнирной таблице – Хоффенхайм и менхенгладбахская Боруссия. Команды на двоих забили 7 голов, а Робин Хак умудрился оформить хет-трик. К сожалению для болельщиков "жеребцов" Хоффе реализовал на один гол больше и праздновал справедливую победу.

В еще одном поединке Вольфсбург минимально одолел Бохум. Интересно, что в конце первого тайма "рурцы" вышли вперед, но гол был отменен из-за офсайда, а уже вскоре забили "волки", уйдя на перерыв побеждая. Вторая половину встречи голов не принесла.

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