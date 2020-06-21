Штутгарт эффектным разгромом 6:0 де-факто оформил выход в Бундеслигу – Гамбург на пороге нового краха

Вторая Бундеслига вышла на финишную прямую, которая определит главных героев и неудачников сезона.

Вторая Бундеслига, 33 тур

Нюрнберг – Штутгарт – 0:6

Голы: Вамангитука, 11, Каразор, 26, 63, Калайджич, 41, Гонсалес, 52, 76

Хайденхайм – Гамбург – 2:1

Голы: Байер, 80 (аг), Кершбаумер, 90+5 – Похьянпало, 46

Предпоследний тур дал довольно четкую картину шансов команд, которые надеялись выйти в элиту вслед за Арминией. Штутгарт на выезде разгромил борца за выживание, Нюрнберг, и фактически обеспечил себе второе место. Швабы оторвались от Хайденхайме на три пункта, имея значительно лучшую разницу голов – +23 против +12.

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Сам Хайденхайм также имел повод для радости, ведь перед 33 туром он уступал Гамбургу два пункта. "Динозавры" надеялись преследовать Штутгарт до последнего, но рискуют потерять и шанс на переходные матчи. Похьянпало вывел гостей вперед на первой минуте после перерыва, дальше инциативу забрал соперник. Хайденхайм долго не мог сравнять счет, пока Гамбург не подтвердил статус одной из самых безалаберных и нефартовых команд Германии последних лет. Молодой Байер срезал мяч в собственные ворота, а в компенсированное время Кершбаумер остался без опеки в центре штрафной и вырвал победу.

Турнирное положение перед последним туром. 1. Арминия (65 очков, +32 разница голов) 2. Штутгарт (58 очков, +23) 3. Хайденхайм, (55 очков, +12) 4. Гамбург (54 очка, 20). Две команды выходят в Бундеслигу напрямую, третья будет играть переходной поединок против 16 места элиты. В случае равенства очков решающей станет разница голов.

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