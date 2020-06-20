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Левандовски установил невероятный рекорд Бундеслиги

18:57 - Читати українською
Левандовски установил невероятный рекорд Бундеслиги
Роберт Левандовски / фото: Бавария

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Германии против Фрайбурга.

15’ Йозуа Киммих
25’ Роберт Левандовски
38’ Роберт Левандовски
 
Лукас Хёлер 33’
15’ Йозуа Киммих
25’ Роберт Левандовски
33’ Лукас Хёлер
38’ Роберт Левандовски

За один тур до завершения Бундеслиги на бомбардирском счету Левандовски уже 33 забитых мяча, и это новый рекорд первенства для иностранцев.

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Прежде ни один легионер не мог забить более 31 гола за один сезон Бундеслиги. Ранее достижение принадлежало Пьер-Эмерику Обамеянгу, который в сезоне-2016/17 31 раз огорчал голкиперов соперников Боруссии Д.

Всего в нынешнем сезоне 31-летний поляк провел за Баварию 41 матч во всех турнирах, в которых забил 48 мячей и отдал шесть результативных передач.

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Рекорды Бавария Бавария Германия Роберт Роберт Левандовски Бавария - Фрайбург
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