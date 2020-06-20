Левандовски установил невероятный рекорд Бундеслиги

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Германии против Фрайбурга.

За один тур до завершения Бундеслиги на бомбардирском счету Левандовски уже 33 забитых мяча, и это новый рекорд первенства для иностранцев.

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Прежде ни один легионер не мог забить более 31 гола за один сезон Бундеслиги. Ранее достижение принадлежало Пьер-Эмерику Обамеянгу, который в сезоне-2016/17 31 раз огорчал голкиперов соперников Боруссии Д.

Всего в нынешнем сезоне 31-летний поляк провел за Баварию 41 матч во всех турнирах, в которых забил 48 мячей и отдал шесть результативных передач.