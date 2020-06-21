Штутгарт ефектним розгромом 6:0 де-факто оформив вихід у Бундеслігу – Гамбург на порозі нового краху

Друга Бундесліга вийшла на фінішну пряму, яка визначить головних героїв та невдах сезону.

Друга Бундесліга, 33 тур

Нюрнберг – Штутгарт – 0:6

Голи: Вамангітука, 11, Каразор, 26, 63, Калайджіч, 41, Гонсалес, 52, 76

Хайденхайм – Гамбург – 2:1

Голи: Байєр, 80 (аг), Кершбаумер, 90+5 – Пох'янпало, 46

Передостанній тур дав доволі чітку картину шансів команд, які сподівалися вийти в еліту вслід за Армінією. Штутгарт на виїзді розтрощив борця за виживання, Нюрнберг, і фактично забезпечив собі друге місце. Шваби відірвалися від Хайденхайма на три пункти, маючи значно кращу різницю голів – +23 проти +12.

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Сам Хайденхайм також мав привід для радощів, адже перед 33 туром він поступався Гамбургу двома пунктами. "Динозаври" мали надію переслідувати Штутгарт до останнього, натомість ризикують втратити і шанс на перехідні матчі. Пох'янпало вивів гостей вперед на першій хвилині після перерви, далі інціативу забрав суперник. Хайденхайм довго не міг зрівняти рахунок, допоки Гамбург не підтвердив статус однієї з найбільш безалаберних і нефартових команд Німеччини останніх років. Молодий Байєр зрізав м'яч у власні ворота, а в компенсований час Кершбаумер залишився без опіки в центрі карного майданчика і вирвав перемогу.

Турнірне становище перед останнім туром. 1. Армінія (65 очок, +32 різниця голів); 2. Штутгарт (58 очок, +23); 3. Хайденхайм, (55 очок, +12); 4. Гамбург (54 очки, +20). Дві команди виходять в Бундеслігу напряму, третя гратиме перехідний поєдинок проти 16 місця еліти. У разі рівної кількості очок вирішальною стане різниця голів.

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