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Лєвандовскі встановив неймовірний рекорд Бундесліги

18:53 - Читать на русском
Лєвандовскі встановив неймовірний рекорд Бундесліги
Роберт Лєвандовскі / фото: Баварія

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі оформив дубль в матчі 33-го туру чемпіонату Німеччини проти Фрайбурга.

15’ Йозуа Кімміх
25’ Роберт Лєвандовскі
38’ Роберт Лєвандовскі
 
Лукас Хьолер 33’
15’ Йозуа Кімміх
25’ Роберт Лєвандовскі
33’ Лукас Хьолер
38’ Роберт Лєвандовскі

За один тур до завершення Бундесліги в бомбардирському доробку Лєвандовскі вже 33 забитих м'ячі, і це вже новий рекорд першості для іноземців.

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До цього дня жоден легіонер не міг забити більше 31 гола за один сезон Бундесліги. Раніше досягнення належало П'єр-Емеріку Обамеянгу, який у сезоні 2016/17 31 раз засмучував голкіперів суперників Борусії Д.

Загалом у нинішньому сезоні 31-річний поляк провів за Баварію 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 48 м'ячів і віддав шість результативних передач.

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Теги
Рекорди Баварія Баварія Німеччина Роберт Роберт Лєвандовскі Баварія - Фрайбург
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