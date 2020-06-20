Лєвандовскі встановив неймовірний рекорд Бундесліги

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі оформив дубль в матчі 33-го туру чемпіонату Німеччини проти Фрайбурга.

За один тур до завершення Бундесліги в бомбардирському доробку Лєвандовскі вже 33 забитих м'ячі, і це вже новий рекорд першості для іноземців.

"Золотий м'яч-2020": Мессі та Роналду ризикують залишитися без нагороди – несподіваний лідер

До цього дня жоден легіонер не міг забити більше 31 гола за один сезон Бундесліги. Раніше досягнення належало П'єр-Емеріку Обамеянгу, який у сезоні 2016/17 31 раз засмучував голкіперів суперників Борусії Д.

Загалом у нинішньому сезоні 31-річний поляк провів за Баварію 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 48 м'ячів і віддав шість результативних передач.

Баварія переграла Фрайбург, Байєр поступився Герті, Хоффенхайм розгромив Уніон Берлін: 33-й тур Бундесліги, субота