Товарищеский матч

Штутгарт – Барселона – 0:3

Голы: Депай, 21, Демир, 36, Пуч, 73

Главным действующим лицом первых минут игры был Мемфис Депай. Именно он в середине первого тайма создал шедевр, эффектно разобравшись с защитником и прошив голкипера мощным ударом с нескольких метров.

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Еще до перерыва Мемфис отдал на Гризманна, прострел которого замкнул Демир. Во второй половине игры Барселона имела еще моменты, но забила лишь однажды. Рики Пуч идеальным бильярдным ударом поставил точку в матче. 3:0 в пользу "сине-гранатовых", которые продолжают подготовку к сезону без Лионеля Месси. Аргентинец до сих пор ведет переговоры относительно нового контракта, однако официально согласия еще не достигнуто.

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