Товариський матч

Штутгарт – Барселона – 0:3

Голи: Депай, 21, Демір, 36, Пуч, 73

Головною дійовою особою перших хвилин гри був Мемфіс Депай. Саме він у середині першого тайму створив шедевр, ефектно розібравшись із захисником та прошивши голкіпера потужним ударом з кількох метрів.

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Ще до перерви Мемфіс віддав на Грізманна, простріл якого замкнув Демір. У другій половині гри Барселона мала ще моменти, але забила лише одного разу. Рікі Пуч ідеальним більярдним ударом поставив крапку в матчі. 3:0 на користь "синьо-гранатових", які продовжують підготовку до сезону без Ліонеля Мессі. Аргентинець досі веде перемовини щодо нового контракту, проте офіційно згоди ще не досягнуто.

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