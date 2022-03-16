"Говорят, для того чтобы изменить привычку нужно 21 день. Идет 21-й день войны. Войны против народа, который наши деды считали братским. Как хорошо, что у нас только два таких "братских народа"! Я почему-то вспомнил историю с подлодкой "Курск", которая произошла 12 августа 2000 года. Я прекрасно помню эту трагедию, но дело не об этом.

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Я не мог понять, почему, имея возможность спасти своих пленных, но все еще живых военных моряков в подводной лодке, руководство стране во главе с Путиным решило таки этого не делать! Почему тогда это событие решили умалчивать?

Многие родители погибших тогда моряков пытались узнать правду и рассказать об этой трагедии всему миру, но им позакрывали роты… Для всех желающих можете посмотреть фильм, запрещенный для показа в России. Но главное, на что я хочу заметить, это то, что именно с этого момента началось тотальное преследование свободы печати, свободы мысли и свободы выражения. А также начало конца для демократического направления развития страны, о котором подчеркивали это.

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Это не был первый шаг. До этого были:

– Приднестровский конфликт с Молдовой (1992 год) и создание непризнанной ПМР.

– Первая Чеченская война (1994 год).

– Вторая Чеченская война (1999 год).

После этого была:

- война в Грузии (2008 год) и создание непризнанных анклавов Южной Осетии и Абхазии.

- аннексия Крыма (непризнанная миром) (2014 год) и по наше время.

- Война на Донбассе и создание непризнанных ДНР и ЛНР (2014) и по наше время.

Но сейчас не об этом. Главное, что уже есть новая привычка. Не только для украинцев, но и всего мира. Все, что связано со словом "русский" – будет связано с извергом, с нацизмом, с фашизмом, с геноцидом! С ненавистью… С рашизмом. Берегите себя и своих близких! Все будет Украина! Слава Украине! Слава Нации Слава ВСУ! Слава Украинцам!", – написал Шовковский в своем Instagram.

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